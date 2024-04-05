بعد آيفون.. ما هو الاختراع الذكي الذي يطبخ في مختبرات آبل؟

في خطوة جريئة تشير إلى سعيها لتحقيق الابتكار الكبير التالي، تدخل شركة Apple Inc في مجال الروبوتات الشخصية، مما قد يمثل تحولًا كبيرًا في تشكيلة منتجاتها. ويمكن لهذه المبادرة، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أن تعيد تعريف عروض شركة أبل المستقبلية ومكانتها في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية.

ضمن الحدود السرية لمختبرات التطوير التابعة لشركة أبل، يقال إن المهندسين يعملون على مشروعين آليين متميزين. الأول هو روبوت متنقل مصمم لمرافقة المستخدمين حول منازلهم، وهو مفهوم لا يزال يخضع لحراسة مشددة ومضاربة في هذه المرحلة. والثاني، وهو مسعى أكثر تقدمًا، يتضمن جهازًا منضديًا مزودًا بذراع آلية قادرة على تحريك الشاشة، مما يوفر تفاعلًا ديناميكيًا غير موجود في منتجات Apple الحالية.

وعلى الرغم من الآفاق المثيرة التي توفرها هذه المشاريع، فإنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستؤتي ثمارها. قد يعني تاريخ Apple في التقييم الصارم للمنتجات أن هذه الابتكارات قد لا ترى النور ما لم تستوف معايير الشركة الصارمة فيما يتعلق بالتفرد واستعداد السوق.

يأتي استكشاف شركة Apple في مجال الروبوتات في وقت تواجه فيه شركة التكنولوجيا العملاقة ضغوطًا متزايدة للكشف عن سبل جديدة للإيرادات. إن النكسات الأخيرة، بما في ذلك وقف مشروع السيارة الكهربائية والطريق الطويل لتحقيق الربحية لمشاريع الواقع المختلط، دفعت إلى إعادة التقييم الاستراتيجي. تقدم الروبوتات مجالًا واعدًا مليئًا بالإمكانات، خاصة مع التقدم في الذكاء الاصطناعي الذي يعزز جدوى مثل هذه الأجهزة ووظائفها.

تخوض شركة آبل في مجال الروبوتات الشخصية من خلال تطوير روبوت متحرك قادر على متابعة المستخدمين في منازلهم، وجهاز منزلي متطور يتميز بقدرته على تحريك شاشة العرض باستخدام الروبوتات.

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على آبل لإيجاد مصادر جديدة للإيرادات، خاصة بعد إلغاء مشروع السيارة الكهربائية والتوقعات بأن مشروع النظارات المختلطة بين الواقع والافتراضي سيستغرق سنوات ليصبح مصدر دخل رئيسي.

ما زالت هذه المشاريع في مراحلها الأولية ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستصل إلى مرحلة الإنتاج، إذ تباينت ردود فعل المستثمرين حيال هذه الأخبار.

( نبض)