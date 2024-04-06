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تكنولوجيا وعلوم

لمالكي "تسلا"... ستتمكنون من تحويل سياراتكم إلى تاكسي آلي

Lebanon 24
06-04-2024 | 06:43
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تعرض شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية "تسلا" في الثامن من آب المقبل، سيارة أجرة آلية ذاتية القيادة، وفق ما أعلن رئيس الشركة إيلون ماسك، مساء الجمعة، عبر منصة "إكس".

ونشر الملياردير الأميركي رسالة مقتضبة عبر الشبكة الاجتماعية المملوكة له، قال فيها: "عرض سيارة أجرة آلية من تسلا في 08/08".
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وارتفع سعر سهم تسلا بنسبة 6 بالمئة في التداول الإلكتروني بعد إغلاق بورصة نيويورك.

ولا يفوّت ماسك أي فرصة للإشادة بمزايا تقنيات تسلا لناحية القيادة الذاتية للسيارات الكهربائية.

وطرح ماسك فرضية مفادها أن مالكي المركبات المسماة "إف إس دي" (full self-driving FSD)، أي "القيادة الذاتية الكاملة"، سيتمكنون من تشغيل مركباتهم لتصبح أشبه بسيارات أجرة آلية عندما لا يستخدمونها، بدلا من تركها في المرآب لحين الحاجة إليها.
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