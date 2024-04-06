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تكنولوجيا وعلوم

حرب غوغل على الذكاء الاصطناعي مستمرة... ما الجديد؟

Lebanon 24
06-04-2024 | 10:00
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كشفت تقارير أجنبية نشرها موقع وكالة "بي بي سي" البريطانية، عن عزم شركة "غوغل" فرض رسوم مالية على المحتوى المتميز الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
 
وفي التفاصيل، قيل إن الشركة المملوكة من شركة "ألفابيت إنك" Alphabet Inc تعمل على تجديد نموذج أعمالها وتتطلع إلى فرض رسوم مالية على بعض منتجاتها الأساسية للمرة الأولى منذ إنشائها.
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كما أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في سياق متصل، أن محرك البحث الأساسي سيبقى مجانياً وسيستمر بالظهور مع الإعلانات إلى جانب المحتوى الّذي يتّم البحث عنه.
 
وواجهت شركة "غوغل" تحديات عديدة أثناء التعامل مع ثورة الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، إذ أثار نظام "جيميناي" Gemini الذي يمكنه الإجابة على الأسئلة على شكل نص أو صور جدلاً واسعاً، بعد انشائه عن طريق الخطأ صورة للآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية، ظهروا فيها ببشرة سوداء اللون.
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