إكس توسع إمكانية الوصول إلى روبوت Grok لمشتركي خطة بريميوم

بدأت منصة التواصل الاجتماعي إكس، إتاحة روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها Grok للمشتركين في خطة “بريميوم” المأجورة.

وكانت المنصة قد أتاحت الروبوت منذ العام الماضي للمشتركين في خطة “بريميوم بلس” الذين يدفعون اشتراكات أكبر في المنصة بواقع 16 دولارًا شهريًا أو 168 دولارًا سنويًا.

ويستطيع الآن مشتركو خطة “بريميوم” الذين يدفعون 8 دولارات شهريًا الوصول إلى روبوت Grok في منصة إكس، وفقًا لما ذكرته المنصة عبر صفحات الدعم الفني التابعة لها، في حين أن الروبوت ما زال غائبًا عن أصحاب الحسابات المجانية في الوقت الحالي.

ويمكن للمستخدمين الدردشة مع روبوت Grok في “الوضع العادي” أو “الوضع المرِح”، ويُظهر الروبوت تنبيهًا يشير إلى أنه قد يعرض إجابات غير دقيقة مثل باقي الأدوات المنافسة، ويتيح الروبوت توليد التعليمات البرمجية والكتابة الإبداعية والإجابة عن الأسئلة المختلفة.

ويتيح روبوت Grok مزايا أخرى للمشتركين مثل إمكانية تلخيص الأخبار الرائجة، وإن كان أحيانًا يعمل على نحو خاطئ.

ويسعى مالك المنصة إيلون ماسك إلى توجيه المشتركين إلى الاعتماد على روبوت Grok بدلًا من الأدوات الاخرى المنافسة مثل ChatGPT من شركة OpenAI أو Gemini من غوغل.

( ait news)