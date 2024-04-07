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تكنولوجيا وعلوم

مدربة على استخدام يوتيوب.. تعرفوا إلى الأداة الجديدة من OpenAI

Lebanon 24
07-04-2024 | 07:30
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استنفد مختبر الذكاء الاصطناعي OpenAI كل مخزونه من النصوص باللغة الإنكليزية على الإنترنت أثناء تطويره لأحدث التقنيات حيث احتاج إلى مزيد من البيانات لتدريب الإصدار التالي من أدواته.
 
فقد أنشأ باحثو OpenAI أداة للتعرف على الكلام تسمى Whisper، حيث يمكن لهذه الأداة نسخ الصوت من مقاطع فيديو على يوتيوب، مما ينتج عنه نص محادثة جديد من شأنه أن يجعل الذكاء الاصطناعي نظاما أكثر ذكاءً.

وكشف ثلاث أشخاص مطلعين على المحادثات أن بعض موظفي OpenAI ناقشوا كيف يمكن أن تتعارض هذه الخطوة مع قواعد يوتيوب.

لا سيما أن موقع يوتيوب، المملوك لشركة غوغل، يحظر استخدام مقاطع الفيديو الخاصة به للتطبيقات المستقلة عن منصة الفيديو، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
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ونسخ فريق OpenAI أكثر من مليون ساعة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، على حد قول الأشخاص.

فيما أضاف اثنان من الأشخاص أن الفريق يضم غريغ بروكمان، رئيس OpenAI، الذي ساعد شخصياً في جمع مقاطع الفيديو.

ثم تم إدخال النصوص في نظام يسمى GPT-4، والذي كان يعتبر على نطاق واسع أحد أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم. (العربية) 
 
 
 
 
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