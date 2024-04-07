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تكنولوجيا وعلوم
X-Silicon تبتكر المعالج الثوري RISC-V للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
07-04-2024
|
14:34
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أعلنت شركة X-Silicon ابتكار بنية معالجات جديدة مستندة إلى معمارية RISC-V، وتجمع هذه البنية نويات وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسوم (GPU) ووحدة المعالجة العصبية (NPU) في رقاقة واحدة.
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ووفقًا لتقارير مجموعة أبحاث Jon Peddie Research، فإن الرقاقة الهجينة RISC-V مفتوحة المصدر، كما أنها مصممة للتعامل مع مجموعة متنوعة من الوظائف؛ ومنها: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة العالية الأداء (HPC)، التي تتطلب عادة استخدام وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوم المنفصلة، وتكمن الميزة الأساسية في هذه الرقاقة في أنها تستطيع القيام بتلك الأعمال بكفاءة عالية.
وصُممت الرقاقة الجديدة لتتضمن وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوم ووحدة المعالجة العصبية وبذلك تكون معالجًا متعدد الاستخدامات.
ووفقًا لمجموعة أبحاث JPR، فإن الشركات الصانعة تبحث عن وحدة معالجة الرسوم ذات المصدر المفتوح التي تتميز بالمرونة وقابلية التوسع لدعم مختلف الأسواق والمجالات، ومن ذلك الواقع الافتراضي والسيارات وأجهزة إنترنت الأشياء.
وتهدف شركة X-Silicon إلى تزويد الصانعين برقاقة RISC-V التي يمكنها التعامل مع أي عبء من أعباء العمل الشائعة في أي مجال من مجالات الصناعة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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