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تكنولوجيا وعلوم

بسبب إعادة الهيكلة.. شركات تكنولوجيا عملاقة تلغي عددًا من الوظائف

Lebanon 24
07-04-2024 | 15:03
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أعلن عدد من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك أبل ومايكروسوفت وأمازون، عن مزيد من التخفيضات في عدد الموظفين في عام 2024 كجزء من خطط إعادة الهيكلة.

وتستمر صناعة التكنولوجيا في مواجهة عمليات تسريح العمال، مع ظهور أخبار عن تخفيضات جديدة في الوظائف كل شهر. حتى الآن، قامت 237 شركة تكنولوجيا بتسريح 58499 موظفًا في عام 2024.
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وتواصل شركات مثل Apple وMicrosoft وAmazon عمليات إعادة الهيكلة وتقليص القوى العاملة لديها حتى بعد تسريح آلاف الموظفين في العام الماضي في عمليات تسريح جماعية للعمال.

في حين شهد الربع الأول من عام 2024 دورات قصيرة من تخفيض الوظائف، يبدو أن شهر نيسان لن يكون مختلفا.(اليوم السابع)
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