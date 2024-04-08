إنفينيكس تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي.. تسريبات تكشف عن التفاصيل

تستعد شركة إنفينيكس لإطلاق هاتفها الأول القابل للطي الذي قد يحمل اسم Infinix Zero Flip، وفقًا لما ذكرته تسريبات أخيرة.

وبحسب التسريبات، فإن الهاتف المنتظر يحمل الرقم التسلسلي X6962، وقد حصل على التراخيص اللازمة قبل الإطلاق.

ولا توجد تفاصيل كثيرة بشأن الهاتف المنتظر في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن يكون سعر الهاتف مناسبًا كما هو الحال دائمًا مع هواتف إنفينيكس، ليشكل فرصة لمن يريد الحصول على هاتف أنيق قابل للطي بسعر معقول.

وتتبع شركة إنفينيكس سياسة تقديم أكبر قيمة مقابل السعر، إذ تقدم هواتف بمزايا جيدة وأسعار معقولة، وتُعد تجربة الهاتف القابل للطي إضافة للشركة في السوق المزدحم بالمنتجات المنافسة.

وفيما يتعلق بموعد إطلاق الهاتف، فمن المتوقع أن يكون ذلك خلال وقت قريب بعد اكتمال كافة الإجراءات التي تسبق إعلان المنتج رسميًا ثم إطلاقه في الأسواق.

وفي حال لاقى الهاتف القابل للطي من إنفينيكس نجاحًا، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث تغييرات واضحة في سوق المنتجات القابلة للطي، أبرزها انخفاض الأسعار.

ومع أن الهواتف القابلة للطي تشهد مبيعاتها نموًا خلال السنوات الأخيرة، فإنها ما زالت محدودة الانتشار، ويرجع سبب ذلك اختلاف تصميمها عن التصميم التقليدي للهواتف الذكية وارتفاع أسعارها وتكلفة إصلاحها.

ومن المرجح أيضًا أن تتجه سامسونغ، وهي الشركة الرائدة عالميًا في المنتجات القابلة للطي، إلى إطلاق إصدارات أرخص ثمنًا من هواتفها القابلة للطي من سلسلة جالاكسي زد فولد وزد فليب خلال العام الجاري.

( ait news)