جديد "سامسونغ" للأطفال.. هذه خصائص Galaxy Tab A9

أطلقت شركة "سامسونغ" تابلت جديدة مخصصة للأطفال، تتيح للوالدين إمكانية مراقبة استخدام الطفل للألعاب وشبكة الإنترنت.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن جهاز Galaxy Tab A9 الجديد يأتي بشاشة قياس 8.7 بوصة وبدقة وضوح 1340 × 800 بيكسل، مع إمكانية استخدامها بواسطة قلم.

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وينبض بداخل Galaxy Tab A9 Kids Edition الجديد المعالج MediaTek Helio G99 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، والتي يمكن زيادتها بواسطة بطاقة ذاكرة microSD.



ويعمل التابلت بنظام التشغيل غوغل أندرويد، ويدعم تقنية Bluetooth 5.3 وأنظمة GPS و Glonass و Beidou و Galileo و QZSS.

وتم تجهيز الجهاز ببطارية سعة 5100 ملي أمبير ساعة، كما تم تزويده بحافظة لحماية الجسم.