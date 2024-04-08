علقت بين النجوم.. هل ستعاود مركبة "فوييغر1" عملها؟

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بعد أشهر من إرسال بيانات غير مفهومة إلى مركز التحكم بالمهمة، هناك أمل أخيراً بعودة المركبة الفضائية فوييغر 1 (Voyager 1) إلى العمل كما كانت. فقد حدد مهندسو وكالة ناسا الأميركية للفضاء السبب وراء الخلل الغريب، ويعتقدون أن بإمكانهم مساعدة المركبة التي أصبحت بين النجوم على العودة إلى العمل مرة أخرى.يعتقد المهندسون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا أن المركبة الفضائية كانت ترسل بيانات لا معنى لها بسبب تلف شريحة الذاكرة التي تجمع البيانات من أدوات المركبة العلمية، بالإضافة إلى البيانات الهندسية حول حالة المركبة، ليُرسل إلى الأرض على شكل كود ثنائي.ويبدو أن شريحة الذاكرة التي تجمع البيانات قد تعرضت للتلف. ونتيجة لذلك، تُرسل البيانات إلى مركز التحكم بنمط متكرر من الآحاد والأصفار. مهندسو ناسا ليسوا متأكدين تماماً من سبب تلف الشريحة، ويعتقدون أنها ربما أصيبت بجسيم من الفضاء أو أنها تآكلت بعد التشغيل مدة 46 عاماً.ولتحدبد القسم التالف، أرسل الفريق الذي يتحكم بالمركبة إشارة إلى نظام بيانات المركبة لحثه على تجربة تسلسلات مختلفة. وبعد يومين، أرسلت فوييغر 1 إشارة تحتوي على قراءة للذاكرة بأكملها ، ما ساعد الفريق على تحديد مكان الخلل من خلال مقارنة قراءة الذاكرة هذه بقراءة سابقة والبحث عن التناقضات في الكود.(MIT)