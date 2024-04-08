Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

علقت بين النجوم.. هل ستعاود مركبة "فوييغر1" عملها؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1184839-638482038602602878.jpg
Doc-P-1184839-638482038602602878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أشهر من إرسال بيانات غير مفهومة إلى مركز التحكم بالمهمة، هناك أمل أخيراً بعودة المركبة الفضائية فوييغر 1 (Voyager 1) إلى العمل كما كانت. فقد حدد مهندسو وكالة ناسا الأميركية للفضاء السبب وراء الخلل الغريب، ويعتقدون أن بإمكانهم مساعدة المركبة التي أصبحت بين النجوم على العودة إلى العمل مرة أخرى.
Advertisement

يعتقد المهندسون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا أن المركبة الفضائية كانت ترسل بيانات لا معنى لها بسبب تلف شريحة الذاكرة التي تجمع البيانات من أدوات المركبة العلمية، بالإضافة إلى البيانات الهندسية حول حالة المركبة، ليُرسل إلى الأرض على شكل كود ثنائي.

ويبدو أن شريحة الذاكرة التي تجمع البيانات قد تعرضت للتلف. ونتيجة لذلك، تُرسل البيانات إلى مركز التحكم بنمط متكرر من الآحاد والأصفار. مهندسو ناسا ليسوا متأكدين تماماً من سبب تلف الشريحة، ويعتقدون أنها ربما أصيبت بجسيم من الفضاء أو أنها تآكلت بعد التشغيل مدة 46 عاماً.

ولتحدبد القسم التالف، أرسل الفريق الذي يتحكم بالمركبة إشارة إلى نظام بيانات المركبة لحثه على تجربة تسلسلات مختلفة. وبعد يومين، أرسلت فوييغر 1 إشارة تحتوي على قراءة للذاكرة بأكملها ، ما ساعد الفريق على تحديد مكان الخلل من خلال مقارنة قراءة الذاكرة هذه بقراءة سابقة والبحث عن التناقضات في الكود.(MIT)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2024-04-08
14:00 | 2024-04-08
09:50 | 2024-04-08
04:10 | 2024-04-08
02:27 | 2024-04-08
00:15 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24