خبر سار لمستخدمي "فيجن برو".. التطبيقات ستنهال على النظارة قريبًا

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في بداية شهر شباط، طرحت شركة آبل نظارتها للواقع المختلط فيجن برو في الأسواق، وقد تمت الإشادة بهذه النظارات لتميزها، لكن على الرغم من ذلك، اشتكى بعض المستخدمين من عدم وجود تطبيقات مصممة خصيصاً لها.قد تُحل هذه المشكلة قريباً، حيث أعلنت شركة آبل أن متجر فيجن برو آب ستور (Vision Pro App Store) يشمل الآن على أكثر من 1000 تطبيق لنظام فيجن أو إس (VisionOS).