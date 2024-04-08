Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خبر سار لمستخدمي "فيجن برو".. التطبيقات ستنهال على النظارة قريبًا

Lebanon 24
08-04-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1184840-638482044615377219.jpg
Doc-P-1184840-638482044615377219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في بداية شهر شباط، طرحت شركة آبل نظارتها للواقع المختلط فيجن برو في الأسواق، وقد تمت الإشادة بهذه النظارات لتميزها، لكن على الرغم من ذلك، اشتكى بعض المستخدمين من عدم وجود تطبيقات مصممة خصيصاً لها.
Advertisement

قد تُحل هذه المشكلة قريباً، حيث أعلنت شركة آبل أن متجر فيجن برو آب ستور (Vision Pro App Store) يشمل الآن على أكثر من 1000 تطبيق لنظام فيجن أو إس (VisionOS).
 
وتشمل هذه التطبيقات الألعاب والترفيه والتعليم والإنتاجية وغيرها، وهي تطبيقات تستفيد بشكلٍ كامل من ميزات النظارة، مثل تتبع العين وإيماءات اليد والتحكم الصوتي.(MIT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2024-04-08
13:05 | 2024-04-08
09:50 | 2024-04-08
04:10 | 2024-04-08
02:27 | 2024-04-08
00:15 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24