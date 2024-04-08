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تكنولوجيا وعلوم

في تحديثها الجديد.. سامسونغ تحسّن ميزة إزالة العناصر غير المرغوب فيها

Lebanon 24
08-04-2024 | 14:00
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بإضافة جديدة ينتظرها محبو التصوير والتعديل، أضاف التحديث الأخير من سامسونغ One UI 6.1 مجموعة من أدوات تحرير الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في تطبيق تعديل الصور الافتراضي، ومن أهم تلك الأدوات أداة التحديد Magnetic Lasso ضمن ميزة إزالة الكائنات غير المرغوب فيها الموجودة بالفعل في التطبيق.
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وأُدرجت الأداة الجديدة في آخر تحديث لتطبيق Photo Editor الخاص بسامسونغ (إصدار 3.4.21.43)، وتتيح تلك الميزة دقة وسهولة في تحديد العناصر المراد إزالتها.

وكانت أداة إزالة الكائنات Object Eraser في التطبيق تقدم طريقتين محدودتين لاختيار العناصر المراد إزالتها، إما عن طريق النقر للكشف التلقائي الذي كان يفتقر إلى الدقة أو عن طريق التحديد اليدوي، وهو صعب التنفيذ أيضًا لبعض المستخدمين.

وتعمل أداة التحديد ماجنتيك لاسو Magnetic Lasso على تبسيط عملية اختيار العنصر المُراد إزالته، إذ يمكن للمستخدمين رسم مخطط تفصيلي تقريبي حول الشيء الذي يريدون إزالته. بمجرد اكتمال المخطط التفصيلي، تُجرى عملية التحديد تلقائيًا على نحو دقيق بحافات سليمة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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