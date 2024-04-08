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تكنولوجيا وعلوم
فيراري تستعد لسباق السيارات الكهربائية الخارقة
Lebanon 24
08-04-2024
|
23:00
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كشفت فيراري عن مختبر جديد لأبحاث خلايا بطاريات الليثيوم، في حين تستعد لإنتاج أول سيارة خارقة كهربائية بالكامل بحلول أواخر العام المقبل.
وقالت الشركة إن المنشأة التي يقودها علماء جامعة بولونيا تركز على تحليل بطاريات الحالات الصلبة والشحن السريع والشحن الحراري وسلامة الخلايا وأدائها.
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ويساهم مركز الأبحاث في تسريع جهود الرئيس التنفيذي بينيديتو فيجنا لجلب فيراري إلى عالم السيارات الكهربائية. وتخطط الشركة للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل في الربع الأخير من العام المقبل.
وتتزايد حدة المنافسة لتحقيق التحول. وكشفت BYD الصينية في شهر فبراير عن سيارة كهربائية عالية الأداء بقيمة قدرها 234 ألف دولار لتحدي فيراري ولامبورغيني.
وأصدرت فيراري ولامبورغيني نماذج هجينة، دون أن تقدما حتى الآن سيارة خارقة كهربائية بالكامل.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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