بالفيديو.. إليكم كيف يبدو الكسوف الكلي للشمس من الفضاء

شارك رواد الفضاء لقطات مذهلة لكسوف الشمس، على ارتفاع 400 كم تقريبا، مع توهج هالة الشمس على طول مسار الكسوف من المكسيك إلى الساحل الشرقي لكندا عبر الولايات المتحدة.



ورصد رواد المحطة الفضائية المدارية الكسوف الرائع مع انتشار ظل القمر عبر سطح كوكب الأرض.

Ever seen a total solar #eclipse from space?



Here is our astronauts' view from the @Space_Station pic.twitter.com/2VrZ3Y1Fqz — NASA (@NASA) April 8, 2024 Advertisement

واستعدت ناسا لهذه اللحظة منذ أشهر، حيث عدّلت مسار المحطة ببطء لوضعها في مكانها الصحيح يوم 8 نيسان.

ونشرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي رسما متحركا للحدث بأكمله، حيث تم تجميعه من صور التقطها أحد أقمار الطقس المستقرة بالنسبة إلى الأرض.



كما نشر إيلون موسك فيديو توثيقي للحدث من الفضاء، كاتبا على موقع X: "منظر الكسوف من المدار". (روسيا اليوم)