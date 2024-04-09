طبخة جديدة من آبل.. ماذا ستتضمن؟

Advertisement

تواصل شركة آبل مساعيها للبحث عن مصادر جديدة، لتحقيق الإيرادات والأرباح، وهي تعمل حالياً على دراسة التوجه نحو الروبوتات الشخصية الذكية، إذ إن المهندسين يستكشفون روبوتاً متنقلاً يتبع المستخدمين في جميع أنحاء المنزل، كما تعمل الشركة في الوقت عينه، على تطوير جهاز روبوت منزلي يمكن وضعه على الطاولة ومزود بشاشة يمكنها التحرك بذكاء.ورغم أن الجهود التي تقوم بها آبل لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنّها تتعرض لضغوط متزايدة، للعثور على مصادر جديدة للإيرادات، خصوصاً بعد إعلانها في فبراير الماضي عن "وفاة" مشروعها الخاص بإنتاج السيارات الكهربائية الذكية، في حين تحتاج نظارات الواقع المختلط Vision Pro التي تصنعها لسنوات حتى تصبح مصدراً رئيسياً للأموال بالنسبة للشركة.ومع الروبوتات الذكية، يمكن لآبل أن تكتسب موطئ قدم أكبر في منازل المستهلكين، وتستفيد من التقدم الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن الشركة بحاجة لتبني نهج واضح بهذا الشأن، خصوصاً أن مشروع الروبوت المزود بشاشة متحركة، تمت إضافته وإزالته من خريطة منتجات آبل عدة مرات خلال السنوات السابقة، وفقاً لما ذكرته المصادر لبلومبرغ.بالتوازي، ذكرت بلومبرغ أن آبل ومن خلال موقعها الإلكتروني، أعلنت عن حاجتها لتوظيف أشخاص لديهم خبرة في عالم الروبوتات، مما يشير إلى أنها تحاول توسيع الفرق العاملة في مشروعها الجديد.