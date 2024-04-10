بعد نكسات محرجة.. غوغل تؤكد جهوزية الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

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كشفت غوغل عن مجموعة من التحديثات لعروض الذكاء الاصطناعي لعملاء الحوسبة السحابية، مؤكدة أمان وجاهزية التكنولوجيا للاستخدام في مجال الشركات، بغض النظر عن العثرات الأخيرة في الأدوات التي تواجه المستهلك.وفي مؤتمر الحوسبة السحابية السنوي للشركة في لاس فيغاس، أظهرت الشركة كيف يمكن استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini لإنشاء الإعلانات ودرء تهديدات الأمن السيبراني ونشر مقاطع الفيديو القصيرة والمدونات الصوتية.ويستطيع عملاء الشركات ربط استجابات استفسارات Gemini بمصادر معلومات موثوقة، تعرف باسم المعرفة الأساسية.وتطرح الشركة استخدام نتائج بحث غوغل بصفته مصدرًا لإجابات نموذج الذكاء الاصطناعي، مما يوفر قدرًا كبيرًا من الدقة والحداثة.وتتخلف غوغل عن أمازون ومايكروسوفت في الحوسبة السحابية، مع أن السوق تعد واحدة من أفضل رهانات النمو لشركة التكنولوجيا العملاقة مع نضوج أعمالها الإعلانية الأساسية عبر شبكة البحث.وأعلنت غوغل أول عام كامل من الربحية في وحدتها السحابية في عام 2023، وتأمل استخدام جهودها في الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة مع المنافسين.وبعد ظهور ChatGPT من OpenAI على الساحة في أواخر عام 2022، ترى غوغل أن عام 2024 هو العام الذي تغزو فيه التكنولوجيا عالم الشركات. (العربية)