في حال استخدمت شبكات الواي فاي في الأماكن العامة.. اتبع هذه النصائح الجوهرية

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عادة ما يلجأ المستخدم إلى استعمال الإنترنت من نقاط الاتصال بشبكات الواي فاي العامة وهذا ما يعطي إمكانية وصول القراصنة والمحتالين إلى بيانات المستخدم عبر الشبكة اللاسلكية العامة وتسريب برامج ضارة وأكواد خبيثة على أجهزة المستخدم.لهذا الأمر، قدّم المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بألمانيا مجموعة من تدابير الأمان، التي يجب مراعاتها عند استعمال شبكات الواي فاي العامة.وأشار إلى أنّه يجب تشغيل وظيفة شبكة الواي فاي عند الحاجة إليها فقط، لأن وظيفة شبكة الواي فاي غير النشطة لا توفر أي فرصة للقراصنة لاختراق أجهزة المستخدم.ونظرا لأنه يتاح لمشغل شبكة الواي فاي إمكانية اختيار اسم نقطة الوصول بحرية، فإنه يمكن للقراصنة أيضا إنشاء نقاط وصول بأسماء معروفة أو شائعة لخداع المستخدمين واختراق البيانات أو إعادة توجيهها إلى مواقع الويب المزيفة، بالتالي، يتعين على المستخدم تعطيل وظيفة تسجيل الدخول التلقائي والقيام بعملية تسجيل الدخول إلى نقطة الاتصال يدويا، وبهذه الطريقة يتمكن المستخدم من التخلص من حيل القراصنة، والتي تعتمد على وظيفة تسجيل الدخول التلقائي.كما يجب على المستخدم أيضا تعطيل مشاركة الملفات والأدلة في الأجهزة المستخدم في نقطة الوصول، وإلا سيكون جهاز المستخدم ظاهرا للآخرين في شبكة الواي، وقد يتمكنون من الوصول إلى البيانات دون ملاحظته.ومن الأفضل عدم استعمال شبكات الواي فاي العامة في إرسال البيانات السرية مثل معلومات الحساب أو كلمات المرور. وفي حالة الضرورة، يجب أن يتم ذلك عبر الشبكة الافتراضية الخاصة الفي بي إن (VPN)، ويمكن للمستخدم العادي الوصول إلى شبكة في بي إن من الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو من خلال الكثير من الشركات الأخرى.(الجزيرة)