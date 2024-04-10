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تكنولوجيا وعلوم

القدرات تتطور.. الذكاء الإصطناعي بات يرصد غاز الميثان

Lebanon 24
10-04-2024 | 16:00
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تستخدم شركة الهندسة البيئية "كيروس"، في باريس، بيانات أقمار اصطناعية، ونماذج من الذكاء الاصطناعي، لترصد، بدقة، عمليات تسرّب الميثان، وهو غاز قوي من غازات الدفيئة المنبعثة من مصادر الطاقة الأحفورية.
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وهذه الأعمدة الغازية عديمة الرائحة، وغير مرئية في الهواء، تظهر على خرائط الشركة على شكل سحب ملونة، بعد معالجة صور التقطتها أقمار اصطناعية.

ورصدت "كيروس" منذ عام 2019، قرابة 10 آلاف حدث لتركيز غاز الميثان في العالم، من الولايات المتحدة إلى الهند مروراً بتركمانستان والجزائر، إزاء ممارسات ضارّة، أو حوادث سيئة الإدارة في البنية التحتية للصناعة الأحفورية.

وتحدث تسريبات كهذه عندما "تُسجَّل مشاكل في الضغط بخط أنابيب الغاز"، وتكون الصمامات مفتوحة "لتجنّب خطر الانفجار"، على ما يوضح عالم البيانات في «كيروس»، ألكسيس غروشنري.

وتستخدم "كيروس" في مقرها تسعة أقمار اصطناعية، تديرها وكالات فضائية، حكومية أو رسمية، كوكالتي الفضاء الأوروبية والأمريكية، والتي ترسل صورها إلى الأرض بترددات مختلفة، مرات عدة في الأسبوع، أو كل 15 دقيقة، بدقة، كبيرة أو صغيرة، تبعاً للنماذج.(الخليج)
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