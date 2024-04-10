نينتندو تعلن نهاية حقبة Wii U

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أعلنت نينتندو رسميًا نهاية حقبة منصات الألعاب Wii U و 3DS فيما يتعلق بإمكانية اللعب بالألعاب عبر الإنترنت، ويأتي ذلك بعد أن أغلقت الشركة في العام الماضي متاجرها عبر الإنترنت لأجهزة 3DS و Wii U.وأغلقت الشركة اليابانية الخوادم لكل من Wii U و 3DS، ويعني هذا نهاية الألعاب المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت لكلا الجهازين، مما يحول لعبة Mario Kart 7 لمنصة 3DS ولعبة Splatoon لجهاز Wii U إلى تجارب ألعاب للاعب واحد فقط.كما انتهت أيضًا لعبة Super Mario Maker، إذ لا توجد طريقة لتصفح المستويات التي أنشأها اللاعب وتنزيلها.(البوابة العربية للأخبار التقنية)