Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نينتندو تعلن نهاية حقبة Wii U

Lebanon 24
10-04-2024 | 16:46
A-
A+
Doc-P-1185777-638483897379885284.png
Doc-P-1185777-638483897379885284.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نينتندو رسميًا نهاية حقبة منصات الألعاب Wii U و 3DS فيما يتعلق بإمكانية اللعب بالألعاب عبر الإنترنت، ويأتي ذلك بعد أن أغلقت الشركة في العام الماضي متاجرها عبر الإنترنت لأجهزة 3DS و Wii U.

وأغلقت الشركة اليابانية الخوادم لكل من Wii U و 3DS، ويعني هذا نهاية الألعاب المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت لكلا الجهازين، مما يحول لعبة Mario Kart 7 لمنصة 3DS ولعبة Splatoon لجهاز Wii U إلى تجارب ألعاب للاعب واحد فقط.
Advertisement

كما انتهت أيضًا لعبة Super Mario Maker، إذ لا توجد طريقة لتصفح المستويات التي أنشأها اللاعب وتنزيلها.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2024-04-10
15:00 | 2024-04-10
14:00 | 2024-04-10
13:21 | 2024-04-10
10:30 | 2024-04-10
08:12 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24