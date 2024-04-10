لمنافسة iMac.. سامسونغ تكشف عن حاسوبها المكتبي الجديد

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كشفت شركة سامسونغ عن حاسوبها المكتبي الجديد All-In-One Pro من فئة "الكل في واحد"، وهو يُعد منافسًا لحاسوب iMac من آبل.ويتميز الحاسوب بتصميم أنيق، إذ يأتي بإطار معدني وسمك نحيف للغاية قدره 6.5 ملم. ويمنح هذا التصميم النحيف المستخدمين مساحة كبرى على مكاتب العمل، وفقًا لما ذكرته سامسونج.ويأتي الحاسوب المكتبي مع لوحة مفاتيح وفأرة تتصلان لاسلكيًا به، ولهما تصميم معدني يشبه تصميمه، كما تحتوي لوحة المفاتيح على مفتاح Copilot AI لتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بمايكروسوفت.ويضم الجهاز شاشة قياسها 27 إنشًا بدقة قدرها 4K، ومكبرات صوت ثلاثية الأبعاد تدعم خاصية Dolby Atmos.ويحتوي حاسوب سامسونغ المكتبي على معالج إنتل كور ألترا الذي يوفر أداءً أعلى من معالج Intel Core i5 من الجيل الثالث عشر المستخدم في إصدار العام الماضي.ومن المحتمل أن يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة عشوائية تبلغ 16 جيجابايت، ومساحة تخزين SSD تبلغ 256 جيجابايت، ولا يُعرف إن كانت ثمة إمكانية لترقية الذاكرة العشوائية وسعة التخزين في الجهاز.ويحتوي الحاسوب على منفذ HDMI ومنفذي USB من نوع A ومنفذ Ethernet ومنفذ السماعات السلكية 3.5 ملم، ويدعم الحاسوب Bluetooth 5.3 وWi-Fi 6E، كما يضم الحاسوب كاميرا ويب مدمجة لمكالمات الفيديو.(البوابة العربية للأخبار التقنية)