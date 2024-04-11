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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تضيف ميزة البحث عن المتصلين على أندرويد.. هكذا تعمل

Lebanon 24
11-04-2024 | 03:12
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أضافت غوغل ميزة مفيدة تشبه Truecaller لمساعدة المستخدمين على تحديد المتصلين غير المعروفين، وتسهم في تبسيط الطريقة التي نتعامل بها مع أرقام الهواتف غير المألوفة. ومع ذلك، لن يتمكن أحد من الوصول إلى الميزة الجديدة في الوقت الحالي، إلا إذا كان يستخدم الإصدار التجريبي من تطبيق Google Phone .
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وبذلك، سيتمكن المستخدمون من البحث بسهولة عن معلومات حول المكالمات الواردة مباشرة من قائمة المكالمات الأخيرة الخاصة بهم.

وهي طريقة للبحث عن رقم هاتف اتصل بك للتو مباشرة من شاشة المكالمات الأخيرة، وظهرت على شكل زر "بحث" جديد في الإصدار التجريبي من تطبيقGoogle Phone، والذي عند النقر عليه، يعرض نتائج بحث غوغل عن رقم الهاتف الغريب الذي اتصل بك.

ورغم أن تطبيق Google Phone هو التطبيق الافتراضي لهواتف Pixel، فإنه يمكن لمالكي أندرويد الآخرين تنزيله.

كما يوجد زر البحث الجديد مع خيارات أخرى، مثل "الحظر" و"السجل"، التي تراها عند النقر على مكالمة حديثة في تطبيق الهاتف. بذلك، ستتمكن من اجتياز العملية التي تتمثل في نسخ الأرقام غير المعروفة التي تصلك ولصقها في بحث غوغل لمعرفة تفاصيل عنها.


كما أضافت غوغل أيضًا ميزة ملخصات البريد الإلكتروني إلى إصدارGemini الخاص بهواتف أندرويد.

وهذه الميزة موجودة كزر أسفل سطر الموضوع في رسالة البريد الإلكتروني مباشرةً، وإذا ضغطت عليه، سوف يعطيك ملخصًا عن الرسالة. (erm news)
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