أنهت حياة مراهقين.. ميزة رائعة من إنستغرام لوقف هذا النوع من الصور

بعدما شهدت الأشهر الأخيرة حوادث انتحار عدة أو اكتئاب، أو حتى مشاكل "ابتزاز جنسي"، واجهت مراهقين ممن سربت لهم صور عارية على إنستغرام، أو حتى صور مزيفة أخيراً، فقد تحرك التطبيق الشهير.

فقد بدأت إنستغرام في خطوة مهمة لاحتواء تلك المشاكل، من خلال اكتشاف الصور العارية وطمسها تلقائيًا في خدمة الرسائل المباشرة الخاصة بكل مستخدم.

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نصائح ورسائل تحذير

كما تنوي بعض رسائل تحذير للمستخدمين الذين يتلقون صورًا عارية عبر الرسائل المباشرة، إذ ستطالعهم نافذة تشرح كيفية حظر المرسل أو الإبلاغ عن الدردشة، فضلا عن ملاحظة تشجع المستلم على عدم الشعور بالضغط للرد.

كما سيتم نصح الأشخاص الذين يحاولون إرسال صورة عارية عبر الرسائل المباشرة، بتوخي الحذر وسيتلقون تذكيراً بأنه يمكنهم إلغاء إرسال الصورة.

وكانت "ميتا" الشركة الأم لـ Instagram، أوضحت أن الميزة الجديدة - التي سيتم اختبارها في الأسابيع المقبلة ومن المتوقع طرحها عالميًا خلال الأشهر القليلة المقبلة- ستكون قيد التشغيل افتراضيًا للحسابات التي تتوافق تواريخ ميلادها مع المراهقين.

لكن يمكن للمراهقين تعطيلها إذا أرادوا ذلك، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال".

في حين لا تنوي "ميتا" على ما يبدو نشر تحذيراتها هذه على تطبيقاتها الأخرى، مثل واتساب أو ماسينجر. (العربية)