قريبًا.. هذه اللغات ستوفرها سامسونغ لـ Galaxy AI

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أضافت شركة سامسونغ لغات جديدة إلى القائمة المدعومة من جانب حزمة مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، المتوفرة على هواتفها الأحدث سامسونغ جلاكسي S24، بجانب مجموعة من الهواتف القديمة، ومنها اللغة العربية.وبحسب الشركة، فإن العربية والروسية والإندونيسية ستكون اللغات الجديدة التي تضيفها سامسونغ إلى القائمة المدعومة على متن مزاياها الذكية، والتي تسمح لمستخدم هواتفها الذكية الرائدة بكسر حاجز اللغة والاستمتاع بتجربة فريدة.كما أشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن Galaxy AI ستدعم أيضاً ثلاث لهجات جديدة، وهي اللهجة الإنجليزية الأسترالية، والفرنسية الكندية، والصينية الكانتونية.ووعدت الشركة بإضافة اللغات: الرومانية، والتركية، والسويدية، والهولندية، والبرتغالية الأوروبية، والصينية القديمة خلال الأشهر المقبلة.(بلومبرغ)