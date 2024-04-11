أسرع وأكثر كفاءة.. إنتل تتحدى Nvidia بشريحة جديدة

أطلقت شركة "إنتل" نسخة جديدة من شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بهدف منافسة شركة (Nvidia Corp)، في واحدة من أسرع الأجزاء نمواً في صناعة أشباه الموصلات.



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ولن يكون تحدي Nvidia أمراً سهلاً، وساعد النجاح الهائل الذي حققه المُسرّع "إتش 100" (H100) الخاص بتلك الشركة على مضاعفة إيراداتها ورفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار. وسيصبح المعالج المحدث، الذي يُطلق عليه اسم (Gaudi 3)، متاحاً على نطاق واسع في الربع الثالث من العام، حسبما قالت "إنتل" خلال فعالية للشركة، الثلاثاء، تم تصميم الشريحة لتحسين الأداء في مجالين رئيسيين هما المساعدة على تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي- وهي عملية تتضمن إغراقها بالبيانات- وتشغيل البرنامج النهائي.ولن يكون تحدي Nvidia أمراً سهلاً، وساعد النجاح الهائل الذي حققه المُسرّع "إتش 100" (H100) الخاص بتلك الشركة على مضاعفة إيراداتها ورفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار.

وتأتي شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (Advanced Micro Devices Inc) كمنافس لـ"إنتل" ضمن الشركات التي تسعى لدخول المجال، حيث كشفت عن مجموعة مسرعات تسمى "إم آي 300" (MI300) في كانون الأول الماضي.(الشرق)