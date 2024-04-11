Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مع تطور التكنولوجيا.. كيف تغيرت طريقة الإحتفال بعيد الفطر؟

Lebanon 24
11-04-2024 | 16:44
A-
A+
Doc-P-1186162-638484762410421355.jpg
Doc-P-1186162-638484762410421355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُعد التكنولوجيا من أهم العوامل التي أثرت على عادات العيد خلال العقود الماضية، حيث تغيرت طريقة التواصل بين الناس، وتبادل الهدايا، وممارسة الأنشطة الترفيهية بشكل كبير، ففي الماضي، كان التواصل خلال العيد يعتمد على الزيارات الشخصية، والاتصالات الهاتفية، وإرسال بطاقات المعايدة.
Advertisement

ومع ظهور التكنولوجيا، أصبح التواصل أسهل وأسرع من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تيك توك، وواتساب، حيث أصبحت هذه المنصات وسيلة أساسية للتواصل مع العائلة والأصدقاء، سواء كانوا يعيشون في نفس المدينة أو في أماكن مختلفة.

كما تُتيح هذه المنصات مشاركة الصور، والفيديوهات، والرسائل، والتواصل المباشر مع أشخاص من جميع أنحاء العالم.
 
كذلك، في الماضي، كان تبادل الهدايا يعتمد على شراء الهدايا من المتاجر وإرسالها عبر البريد أو تسليمها شخصيًا.

مع ظهور التكنولوجيا، أصبح تبادل الهدايا أسهل وأسرع من خلال المتاجر الإلكترونية مثل أمازون، وتُتيح هذه المتاجر شراء الهدايا وإرسالها مباشرة إلى منزل المستلم.

وللأنشطة الترفيهية حصة، إذ خلال العيد تعتمد على الألعاب الشعبية، والزيارات العائلية، والفعاليات الاجتماعية، لكن مع ظهور التكنولوجيا، أصبح هناك المزيد من الخيارات للترفيه مثل مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية على منصات البث مثل نتفليكس، شاهد، وستارزبلاي.

كما ظهرت ألعاب الفيديو، وألعاب الهاتف المحمول، وألعاب الواقع الافتراضي التي أصبحت من أهم وسائل الترفيه خلال العيد.(الخليج 356)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:30 | 2024-04-11
15:30 | 2024-04-11
14:30 | 2024-04-11
13:30 | 2024-04-11
12:30 | 2024-04-11
10:27 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24