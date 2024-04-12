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تكنولوجيا وعلوم
سبوتيفاي تعتزم زيادة أسعار اشتراكاتها
Lebanon 24
12-04-2024
|
02:49
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تعتزم شركة بث الموسيقى عبر الإنترنت "سبوتيفاي" زيادة أسعار الاشتراك في خدمتها الصوتية الشهيرة في العديد من الأسواق الرئيسية للمرة الثانية خلال عام، بهدف الوصول إلى مرحلة ربحية طويلة الأمد.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول "إن شركة خدمات البث المباشر العملاقة الموجود مقرها في السويد ستزيد قيمة الاشتراك الشهري في 5 أسواق رئيسية بما يتراوح بين دولار واحد ودولارين بنهاية نيسان الحالي".
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وتشمل هذه الأسواق بريطانيا وأستراليا وباكستان، كما تعتزم زيادة أسعارها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام بحسب المصادر.
وعلى خلفية هذه الأنباء ارتفع سعر سهم سبوتيفاي في التعاملات المبكرة ببورصة نيويورك للأوراق المالية بنسبة 4.6% إلى قرابة مئتي ألف دولاراً.
وستساعد زيادة الأسعار في تغطية نفقات خدمة الكتب المسموعة أحد أشهر خدماتها التي قدمتها في العام الماضي، وتتيح سبوتيفاي للعملاء سماع ما يصل إلى 15 ساعة من الكتب المسموعة شهرياً كجزء من اشتراكهم مدفوع الأجر.
وفي حين تدفع الشركة للناشرين مقابل هذه الكتب فإنها تحقق من الخدمة إيرادات بسيطة لأنها تقتصر على رسوم تفرضها على المشتركين الذين يتجاوزن الحد الأقصى للخدمة المجانية وهو 15 ساعة شهرياً.
في الوقت نفسه تعتزم الشركة تقديم فئة اشتراك جديدة تشمل سماع الموسيقى والمدونات الصوتية دون الكتب المسموعة باشتراك شهري قدره 11 دولاراً وسيضطر المشتركون في هذه الفئة لدفع مقابل منفصل إذا أرادوا سماع الكتب المسموعة على منصة سبوتيفاي.
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