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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تطلق "تابلت" خاصاً للأطفال

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:00
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أطلقت شركة سامسونغ نسخة مخصصة للأطفال من تابلت Galaxy Tab A9، حيث إنه يتيح للوالدين إمكانية مراقبة استخدام الطفل للألعاب وشبكة الإنترنت.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة قياس 8.7 بوصة وبدقة وضوح 1340 × 800 بيكسل، مع إمكانية استخدامها بواسطة قلم.
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وينبض بداخل Galaxy Tab A9 Kids Edition الجديد المعالج MediaTek Helio G99 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، والتي يمكن زيادتها بواسطة بطاقة ذاكرة microSD.
ويعمل التابلت بنظام التشغيل غوغل أندرويد، ويدعم تقنية Bluetooth 5.3 وأنظمة GPS و Glonass و Beidou و Galileo و QZSS.
وتم تجهيز الجهاز ببطارية سعة 5100 ملي أمبير ساعة، كما تم تزويده بحافظة لحماية الجسم.
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