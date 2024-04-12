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تكنولوجيا وعلوم

وأخيرًا.. غوغل ستجد لك الهاتف عند ضياعه أو سرقته

Lebanon 24
12-04-2024 | 14:22
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بعد طول انتظار، وصلت غوغل وأخيرا إلى حل مشكلة فقدان الهاتف في مكان ما عند نفاد شحنه أو تعرضه للسرقة وغلق اللص للهاتف،إذ أطلقت تحديثاً مؤخراً يحل تلك الأزمة.

واستقبلت خدمة العثور على الهواتف المفقودة Find My Device تحديثاً برمجياً، يعزز المزايا المقدمة لمستخدمي أندرويد، إذ سيتمكن المستخدم من العثور على هاتفه في حال فقدانه، حتى وإن كان مغلقاً، وذلك اعتماداً على أجهزة أندرويد المحيطة بموقع الهاتف، بحسب جوجل.
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كما يضيف التحديث حصول المستخدم على إرشادات بصرية بتقنية الواقع المعزز؛ توضح الاتجاهات اللازم اتباعها للعثور على هاتفه في مكان مغلق، من داخل تطبيق Find My Device عبر استخدام كاميرا الهاتف.

وبحلول الشهر المقبل، ستصل ميزة جديدة تسمح لمستخدمي هواتف أندرويد بتتبع متعلقاتهم الشخصية عبر أجهزة تتبع من تطوير شركات مختلفة مثل Chipolo، وPebblebee، إذ ستستخدم الميزة شبكة أجهزة Find My Device الخاصة بجوجل لتتبعها، كما سيكون متاحاً مشاركة المستخدم حق تتبع متعلقاته إلى مستخدمين آخرين، كما هو الحال مع أجهزة أبل لتتبع المتعلقات AirTag. (الشرق)
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