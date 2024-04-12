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تكنولوجيا وعلوم

خلاف "تيك توك و"يونيفرسال ميوزيك".. يُطيح بأشهر الأغاني على التطبيق

Lebanon 24
12-04-2024 | 15:00
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واجهه عدد كبير من مستخدمي تيك توك وصناع المحتوى اختفاء الأصوات الموسيقية والتأثيرات من فيديوهاتهم القديمة على المنصة منذ الأول من شباط الماضي، عندما انتهى عقد الشراكة مع شركة "يونيفرسال ميوزيك جروب" للإنتاج الموسيقي، والمتعاقدة مع عدد ضخم من نجوم الموسيقى مثل تايلور سويفت ودرايك وغيرهم، مما أدى إلى حذف جميع أغنياتهم من على التطبيق بشكل كامل.
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وجاء قرار حذف أغنيات الفنانين المتعاقدين مع يونيفرسال ميوزيك، أو الأغنيات المكتوبة بواسطة فنانيها، من تيك توك، بعد تحول اختلاف الرؤى من مفاوضات بشأن تعديل بنود الشراكة خلف أبواب مغلقة؛ إلى تبادل اتهامات على الملأ، إذ انتقدت الشركة منصة الفيديوهات بأنها تدفع ثمناً بخساً مقابل تحقيقها لأرباح طائلة من الإعلانات التي تظهر على فيديوهات المستخدمين، المعتمدة في الأساس على موسيقى الفنانين.

كذلك، انتقدت "يونيفرسال ميوزك" التراخي من جانب تيك توك في التعامل مع انتشار الفيديوهات التي تتضمن محتوى موسيقياً مطوراً بالذكاء الاصطناعي، ويضر بحقوق ملكية شركة الإنتاج وفنانيها، مع تراخي منصة الفيديوهات القصيرة في التعامل مع الشكاوى المستمرة من تجارب التحرش والمضايقات التي يتعرض لها المستخدمون على تيك توك، إضافة إلى جهودها لتطوير أدوات ومزايا تسهل إنشاء الموسيقى بالذكاء الاصطناعي مباشرة على المنصة، بحسب خطاب مفتوح نشرته يونيفرسال ميوزيك.

في المقابل، ردت تيك توك بأن شركة الإنتاج غلّبت مصلحتها وأرباحها المالية على مستقبل الفنانين وتجربة المستخدمين، مؤكدة على استمرارها في المفاوضات والتعاون مع مختلف صناع الموسيقى حول العالم لضمان تحقيق التواصل المنشود بين الفنانين وجمهورهم عبر منصتها، التي تعتبرها قناة تسويقية مجانية لشركات الإنتاج الموسيقي، معتمدة على مستخدميها الذين يتخطى عددهم المليار مستخدماً.(الشرق)
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