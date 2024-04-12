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تكنولوجيا وعلوم

تجربة استثنائية لمشجعي نيوكاسل الصم

Lebanon 24
12-04-2024 | 23:00
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أعلن نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، أمس الخميس، إن شركة "صلة" الراعية للنادي ستقدم قمصاناً مزودة بتكنولوجيا ستسمح للمشجعين الصم بتجربة الأجواء الصاخبة في ملعب "سانت جيمس بارك".

وسيستضيف نيوكاسل منافسه توتنهام غداً السبت، وسيعيش الصم الأجواء الجماهيرية الصاخبة في ملعب فريقهم للمرة الأولى من خلال تكنولوجيا تحول ضجيج الملعب إلى إحساس باللمس.
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وسيرتدي المشجعون الصم أو ممن فقدوا السمع هذه القمصان الرائدة، المعروفة باسم "القمصان الصوتية" في المدرجات.(الميادين)
المصدر: الميادين
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