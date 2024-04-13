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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)

Lebanon 24
13-04-2024 | 04:00
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قامت شركة سامسونغ بالإعلان عن حاسب مكتبي مميز حصل على مواصفات تجعله منافسا مهما لحواسب iMac التي تطرحها شركة آبل.

ويأتي حاسب All-In-One Pro الجديد من سامسونغ بهيكل متين وخفيف الوزن محمي بإطارات معدنية، كما جهّز بشاشة بمقاس 27 بوصة، بدقة عرض 4K، ومكبرات صوت عالية الأداء تعمل مع تقنيات Dolby Atmos .
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ويتميز هذ الجهاز عن حواسب All-In-One السابقة من سامسونغ باحتوائه على معالج Intel Core Ultra، كما يفترض أن يطرح بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية من نوع SSD بسعة 256 غياغابايت، ومن غير المعروف بعد هل سيكون هناك إمكانية لتوسيع سعات هذه الذواكر.

ويدعم الجهاز تطبيق Phone Link الذي يمكن المستخدم من إقران حاسبه مع الهواتف والأجهزة الذكية، كما جهّز الحاسب بفأرة تحكم ولوحة مفاتيح يقترنان معه لاسلكيا.

وزودته سامسونغ بتقنيات للاقتران مع الأجهزة الإلكترونية عبرBluetooth 5.3 وشرائح للاتصال بشبكات وWi-Fi 6E، ودعمته بمنفذي USB-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.(روسيا اليوم)

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