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تكنولوجيا وعلوم

هاتف Oppo A3 Pro ينطلق رسمياً.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-04-2024 | 12:15
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أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن هاتف Oppo A3 Pro الذي ينطلق بمعالج Dimensity 7050، ويدعم مقاومة الماء بمعايير IP69.

 يتميز هاتف Oppo A3 Pro بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز بتصميم منحني، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميغا بيكسل، ويدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج “Corning Gorilla Victus 2”.

 وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Oppo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميغا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميغا بيكسل للقطات portrait.

أيضاً ينطلق Oppo A3 Pro بواجهة ColorOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيغا بايت بسعر 276 دولار.

( نبض)
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