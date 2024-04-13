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تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" يحصل على برنامج "chatbot" يعمل بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
13-04-2024 | 15:00
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تنتشر روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ببطء ولكن بثبات إلى كل تطبيق نستخدمه، وأحدثها هو تطبيق WhatsApp.

 تختبر Meta الآن إضافة Meta AI chatbot إلى خدمة المراسلة، وهو اختبار يجري حاليًا داخل أحدث إصدار من التطبيق لكل من iOS واندرويد.

 في الوقت الحالي، يعتبر الاختبار متاح فقط لأولئك الذين قاموا بتعيين اللغة الإنجليزية كلغة WhatsApp الخاصة بهم.

 ومع ذلك، فهو اختبار محدود، مما يعني أنه لا يمكن لجميع المؤهلين رؤية برنامج Meta AI chatbot في تطبيق WhatsApp حتى الآن.

وحتى الآن، تم نشره في بلدان مختارة بما في ذلك الهند، ولكن لعدد محدود فقط من الأشخاص.  ومن المحتمل أن يتغير هذا في المستقبل بالطبع.

 تم دمج Meta AI في شريط البحث بالنسبة للبعض، بينما بالنسبة للآخرين هناك أيضًا رمز Meta AI جديد في أعلى اليمين، بجوار زر الكاميرا وزر محادثة جديدة.

 يعمل Meta AI مثل أي برنامج دردشة آلي آخر، مما يتيح لك أن تطلب منه أشياء. إذا قمت بالنقر فوق شريط البحث الممكّن لـ Meta AI، فستحصل على بعض الاقتراحات التي تم إنشاؤها عشوائيًا حول ما يمكنك أن تطلبه منه، ولكن بالطبع يمكنك استخدام أي مطالبة تريدها.

 سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بإمكان WhatsApp المضي قدمًا خطوة أخرى ودمج برنامج الدردشة الآلي في محادثاتك، على غرار Skype، مع الأخذ في الاعتبار كيفية تشفيرها من طرف إلى طرف.

( نبض)
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