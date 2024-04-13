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تكنولوجيا وعلوم

شاومي تكشف عن هاتف ريدمي تربو 3

Lebanon 24
13-04-2024 | 23:00
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كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد المرتفع المواصفات ريدمي تربو 3 (Redmi Turbo 3) الذي ينافس الهواتف الراقية، ولكن بسعر تنافسي.

 ومن ناحية التصميم، يأتي الهاتف بإطار مسطح مع زوايا منحنية قليلًا، وكاميرتين خلفيتين في حلقتين بارزتين، ويبلغ سمك الجهاز 7.8 ملم ويزن 179 غرامًا.

 ويتميز هاتف ريدمي تربو 3 بشاشة نوعها OLED، وقياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يبلغ 2400 شمعة، وتحتوي الشاشة على مستشعر لبصمات الأصابع.

  ويحتوي الهاتف الذكي على ميزة إزالة العناصر غير المرغوبة من الصور بمساعدة الذكاء الاصطناعي التي تشبه ميزة Magic Eraser في هواتف بكسل، والتي تزيل أي عناصر غير مرغوب فيها من الصور.

 ويعمل هاتف ريدمي تربو 3 بمعالج سنابدراجون 8s جين 3، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيغابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى تيرابايت. كما يحتوي الهاتف على نظام تبريد لتبديد الحرارة أثناء الاستخدام الثقيل للهاتف لوقت طويل.

 ويضم الهاتف الذكي بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 90 واطًا، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة HyperOS الجديدة، ويدعم ميزة الإيماءات الهوائية التي تتيح للمستخدمين التحكم في هواتفهم بسهولة من مسافة بعيدة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، وتكمن أهمية تلك الميزة في إمكانية التقاط صور السيلفي بسهولة أو استخدام الهاتف في حال كانت الأيدي مبتلة بالماء.

 ويضم الهاتف أيضًا العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي مثل الترجمة المباشرة وتلخيص المحتوى وغيرها، ويدعم واي فاي 7 وتقنية الاتصال القريب المدى NFC وشبكات الجيل الخامس 5G.

 ويتوفر هاتف ريدمي تربو 3 بعدة ألوان، وهي الأخضر والأسود والتيتانيوم، ويتراوح سعر الهاتف بين 300 و 400 دولار أميركي، ويُطرح الهاتف في الأسواق بدايةً من شهر نيسان الجاري.

( ait news)
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