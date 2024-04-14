تحديث جديد من "واتسآب".. هذا ما سيقدمه لكم!

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وبفضل الإصدار التجريبي الأخير على واتساب بنسخة 2.24.9.12، بدا أن واتساب تختبر كيفية إرفاق وإظهار ملاحظات جهات الاتصال ضمن شاشة معلومات الدردشة.ومن شأن هذه الميزة أن توفر للمستخدمين طريقة مريحة لتتبع المعلومات ذات الصلة بهم، ما يعني في حال كان المستخدم بحاجة إلى إضافة عبارات للتعرف بشكل أفضل على الأشخاص مثل "السواق" أو "منظف المكيف" أو ما شابه، سيكون الأمر مباشرة عبر واتساب. والأهم أن هذه الميزة ستكون خاصة، بالتالي لن تتمكن جهات الاتصال الأخرى من رؤيتها أو الوصول إليها.