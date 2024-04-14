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تكنولوجيا وعلوم
تحديث جديد من "واتسآب".. هذا ما سيقدمه لكم!
Lebanon 24
14-04-2024
|
05:00
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كشفت التسريبات أن شركة واتساب تعمل على ميزة جديدة، تتيح إرفاق الملاحظات على جهات الاتصال.
وبفضل الإصدار التجريبي الأخير على واتساب بنسخة 2.24.9.12، بدا أن واتساب تختبر كيفية إرفاق وإظهار ملاحظات جهات الاتصال ضمن شاشة معلومات الدردشة.
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ومن شأن هذه الميزة أن توفر للمستخدمين طريقة مريحة لتتبع المعلومات ذات الصلة بهم، ما يعني في حال كان المستخدم بحاجة إلى إضافة عبارات للتعرف بشكل أفضل على الأشخاص مثل "السواق" أو "منظف المكيف" أو ما شابه، سيكون الأمر مباشرة عبر واتساب. والأهم أن هذه الميزة ستكون خاصة، بالتالي لن تتمكن جهات الاتصال الأخرى من رؤيتها أو الوصول إليها.
وفي حين أن هذه الأداة حصرية لنسخة الأعمال من واتساب حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تصبح متاحة للحسابات العادية في المستقبل.
(24)
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