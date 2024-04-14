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تكنولوجيا وعلوم
جهاز لوحي جديد من شاومي.. بسعر منافس جدًا
Lebanon 24
14-04-2024
|
14:30
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أعلنت شركة شاومي جهازها اللوحي الجديد ريدمي باد برو الذي يأتي بمواصفات متوسطة وسعر رخيص نسبيًا.
ويعمل الجهاز اللوحي الجديد بمعالج سنابدراجون 7s جين 2 الذي يُعد معالجًا متوسط القوة، لكنه قادر على التعامل مع المهام المطلوبة منه بكفاءة، كما يُقدم الجهاز اللوحي ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت .
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ويأتي الجهاز اللوحي بشاشة نوعها LCD وقياسها 12.1 إنشًا بدقة تبلغ 2.5K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، كما تتميز الشاشة بسطوع قوي يصل إلى 600 شمعة، علمًا بأن الشاشة حاصلة على شهادة TUV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق ومنع الإجهاد مع الاستخدام الطويل، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby vision من أجل تحسين تجربة مشاهدة المحتوى.
ويضم جهاز ريدمي باد برو بطارية قوية تبلغ سعتها 10000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا، من أجل شحن البطارية بالكامل خلال وقت قصير.
ويعمل الجهاز اللوحي بنظام HyperOS المبني على نظام أندرويد 14. ويُقدم الجهاز اللوحي مزايا أخرى، إذ يدعم خاصية Dolby Atmos مع مكبر صوت رباعي لتقديم تجربة صوتية غامرة، كما يدعم الجهاز تقنية بلوتوث 5.2 وواي فاي 6، مع كاميرات أمامية وخلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتقدم شاومي قلمًا ولوحة مفاتيح كملحقات إضافية للجهاز تُباع على نحو منفصل.
وفيما يتعلق بالسعر المبدئي للجهاز، فإنه يبلغ نحو 250 دولارًا أميركيًا، ومن المنتظر إطلاقه في الأسواق العالمية خلال وقتٍ قريب كأحد الأجهزة اللوحية الموجهة لأصحاب الميزانيات المحدودة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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