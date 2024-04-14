ساعة Garmin Lily 2 الذكية الجديدة للنساء.. مواصفات ومزايا استثنائية

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Garmin Lily 2 من أحدث الساعات الذكية المتوفرة في الأسواق، وتمتاز بتصميمها الأنيق وحجمها الصغير، وهي ساعة مصممة خصوصًا للنساء، وتتضمن مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية وتتبع النوم، ومزايا تتبع الدورة الشهرية وتتبع الحمل، وهي مناسبة للارتداء في أثناء ممارسة الرياضات المختلفة وفي أثناء السباحة، لكنها غير مناسبة لهواة الرياضات الخارجية.تأتي ساعة Garmin Lily 2 الذكية الجديدة بمقاس قدره 35 ملم وتضم هيكلًا دائريًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتأتي مع شريط مصنوع من السيليكون، وتتوفر بلونين، هما: الأرجواني (Lilac)، والذهبي (Cream Gold).تمتاز هذه الساعة بأنها خفيفة الوزن؛ إذ يبلغ وزنها 24.4 جرام، وهي مناسبة للارتداء طوال اليوم حتى في أثناء النوم، كما تمتاز بأنها مقاومة للمياه وفقًا لمعيار 5ATM.وفيما يتعلق بالشاشة تضم ساعة Garmin Lily 2 شاشة تعمل باللمس لكنها لا تدعم خاصية التشغيل الدائم، وتأتي الشاشة بدقة قدرها 201 × 240 بكسلًا، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass 3).تأتي ساعة Lily 2 مع تحسينات متعددة فيما يتعلق بمزايا تتبع اللياقة البدنية؛ إذ تأتي هذه الساعة مع أوضاع رياضية جديدة غير متوفرة في الطراز السابق، ومنها: وضع (التمارين العالية الكثافة) HIIT، وتشمل الأوضاع الرياضية الأخرى: تمارين القوة، والتمارين الهوائية، والمشي، وتمارين البيلاتس، وركوب الدراجات، والسباحة.ومع أن هذه الساعة تتضمن مجموعة متنوعة من الأوضاع الرياضية، فإنها غير مناسبة لهواة الرياضات الخارجية، ويعود السبب في ذلك إلى عدم توفر جميع المزايا التي يحتاج إليها هواة هذه الرياضات، مثل: الشاشة العالية السطوع، والمتانة العالية، والأوضاع الرياضية الخاصة بالرياضات الخارجية، ونظام GPS المدمج.وبالإضافة إلى تتبع بعض التدريبات المحددة، تتبع هذه الساعة بدقة الخطوات والمسافة والسعرات الحرارية ومعدل التنفس ودرجة التوتر، كما تتبع النوم ونسبة الأكسجين في الدم SpO2، وتحتوي على مزايا متعددة لتتبع الدورة الشهرية وتتبع الحمل؛ إذ يمكن للنساء تتبع وقت بدء الدورة الشهرية وتتبع الأعراض الجسدية والتغيرات المزاجية قبل الدورة وخلالها، وتتبع الحمل وأعراضه، وبعض هذه البيانات يمكن تسجيلها وتتبعها من الساعة مباشرة وبعضها يتطلب استخدام التطبيق الخاص بالساعة، وعند استخدام هذه المزايا ستحصل السيدة على تذكيرات وتنبؤات بأوقات الدورة وأوقات الإباضة.يمكن لهذه الساعة تتبع النوم بدقة عالية، وتمنحك معلومات مفصّلة عن مراحل النوم التي مررت بها وجودة النوم، كما تتبع معدل التنفس ليلًا، ونسبة الأكسجين في الدم SpO2، ويمكنك تتبع جميع البيانات التي تجمعها الساعة حول هذه المؤشرات الصحية في تطبيق Garmin Connect Mobile في هاتفك، أو عبر تطبيق الويب Garmin Connect.لا تحتوي هذه الساعة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج، لكنها تعتمد على البيانات التي يجمعها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج في هاتفك.وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن أن تستمر ساعة Garmin Lily 2 بالعمل مدة تبلغ خمسة أيام.وتُباع ساعة Garmin Lily 2 بسعر قدره 250 دولارًا.(البوابة العربية للأخبار التقنية)