بالتفاصيل.. إليكم أبرز النظارات الذكية لعام 2024

تمتاز النظارات الذكية بتصميم يشبه تمامًا النظارات الشمسية والنظارات الطبية التقليدية، وهي خفيفة الوزن ومريحة للاستخدام اليومي، وتختلف في تصميمها عن نظارات الواقع المختلط مثل: نظارة آبل فيجن برو.

Advertisement

تأتي أفضل النظارات الذكية مع مزايا متقدمة تسمح لك بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، والاستماع إلى الموسيقا والبودكاست، وإجراء المكالمات، كما تدعم بعضها مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي، وغير ذلك.



فإذا كنت تفكر في البدء باستخدام النظارات الذكية، يمكنك اختيار واحدة من القائمة التالية التي تتضمن 5 من أبرز النظارات الذكية في عام 2024:



1- نظارة Meta Ray-Ban Wayfarer:



تجمع نظارة Meta Ray-Ban Wayfarer الذكية بين جمال التصميم الذي تمتاز به نظارات Ray-Ban والمزايا الذكية التي توفرها شركة Meta، وتُعدّ من أبرز النظارات الذكية المتاحة في الأسواق.



تتضمن هذه النظارة كاميرا مدمجة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتحتوي على مكبر صوت لتتمكن من الاستمتاع بجودة صوت محسّنة، كما تحتوي على خمسة ميكروفونات مدمجة لتوضيح صوتك في أثناء إجراء المكالمات الصوتية.



تُباع نظارة Meta Ray-Ban Wayfarer بسعر قدره 2084 ريالًا سعوديًا.



2- نظارة Xreal Air 2:



تمتاز نظارة الواقع المُعزّز XREAL Air 2 بوزنها الخفيف الذي يبلغ 72 جرامًا، وتوفر شاشة عرض افتراضية ضخمة بمقاس قدره 330 بوصة لمشاهدة المحتوى واللعب بألعاب الفيديو بطريقة مريحة وغامرة سواء كنت في المنزل أو العمل أو في أثناء التنقل.



تمتاز هذه النظارة بتصميم مريح جدًا يسمح لك باستخدامها مدة طويلة، وتُعدّ XREAL Air 2 بديلًا رائعًا للتلفاز والبروجكتر والشاشة التقليدية، وتمنحك تجربة مشاهدة غامرة ومميزة.



تُباع نظارة XREAL Air 2 بسعر قدره 2199 ريالًا سعوديًا.



3- نظارة Rokid Max: تأتي أفضل النظارات الذكية مع مزايا متقدمة تسمح لك بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، والاستماع إلى الموسيقا والبودكاست، وإجراء المكالمات، كما تدعم بعضها مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي، وغير ذلك.فإذا كنت تفكر في البدء باستخدام النظارات الذكية، يمكنك اختيار واحدة من القائمة التالية التي تتضمن 5 من أبرز النظارات الذكية في عام 2024:تجمع نظارة Meta Ray-Ban Wayfarer الذكية بين جمال التصميم الذي تمتاز به نظارات Ray-Ban والمزايا الذكية التي توفرها شركة Meta، وتُعدّ من أبرز النظارات الذكية المتاحة في الأسواق.تتضمن هذه النظارة كاميرا مدمجة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتحتوي على مكبر صوت لتتمكن من الاستمتاع بجودة صوت محسّنة، كما تحتوي على خمسة ميكروفونات مدمجة لتوضيح صوتك في أثناء إجراء المكالمات الصوتية.تُباع نظارة Meta Ray-Ban Wayfarer بسعر قدره 2084 ريالًا سعوديًا.تمتاز نظارة الواقع المُعزّز XREAL Air 2 بوزنها الخفيف الذي يبلغ 72 جرامًا، وتوفر شاشة عرض افتراضية ضخمة بمقاس قدره 330 بوصة لمشاهدة المحتوى واللعب بألعاب الفيديو بطريقة مريحة وغامرة سواء كنت في المنزل أو العمل أو في أثناء التنقل.تمتاز هذه النظارة بتصميم مريح جدًا يسمح لك باستخدامها مدة طويلة، وتُعدّ XREAL Air 2 بديلًا رائعًا للتلفاز والبروجكتر والشاشة التقليدية، وتمنحك تجربة مشاهدة غامرة ومميزة.تُباع نظارة XREAL Air 2 بسعر قدره 2199 ريالًا سعوديًا.



تُعدّ نظارة Rokid Max الذكية من نظارات الواقع المُعزّز وتوفر تجربة مشاهدة غامرة في شاشة عرض افتراضية بمقاس قدره 360 بوصة، كما تمتاز بمجال رؤية واسع يبلغ 50 درجة وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا؛ مما يضمن السلاسة العالية وتجربة مشاهدة عالية الوضوح.



تُباع نظارة Rokid Max AR بسعر قدره 2099 ريالًا سعوديًا.



4- نظارة RayNeo Air 2:



توفر نظارة RayNeo Air 2 الذكية شاشة افتراضية تمتاز بسطوع يبلغ 600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وتأتي عدسات هذه النظارة معتمة؛ مما يُعزز وضوح الشاشة الافتراضية، وهذا يجعلها مناسبة للاستخدام في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.



تمتاز هذه النظارة بأنها خفيفة الوزن، وتتمتع بتصميم أنيق، وتوفر صوتًا واضحًا ونقيًا في أثناء إجراء المكالمات، وهي متوافقة مع معظم هواتف أندرويد وهواتف iPhone 15، والعديد من أجهزة الألعاب وحواسيب ماك بوك.



تُباع نظارة RayNeo Air 2 بسعر قدره 379 دولارًا.(البوابة العربية للأخبار التقنية)



