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منوعات
هل تشارك ناسا في البحث عن وحش البحيرة الأسطوري؟
Lebanon 24
15-04-2024
|
04:30
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طلب مركز بحيرة "لوخ نيس" في اسكتلندا من وكالة ناسا تقديم خبرتها في عملية بحث جديدة عن مخلوق "وحش البحيرة" الأسطوري.
وقالت إيمي تود، مديرة التسويق في المركز: "نأمل أن يكون لدى خبراء ناسا بعض تقنيات التصوير المتقدمة لمسح البحيرة".
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وسيتم إجراء البحث في الذكرى التسعين لأول مراقبة سطحية منظمة لبحيرة لوخ نيس: رحلة السير إدوارد ماونتن، في الفترة من 30 ايار إلى 2 حزيران.
ومنذ تلك الرحلة الاستكشافية في عام 1934، سجّلت أكثر من 1156 مشاهدة للوحش في السجل الرسمي لمشاهدات وحش بحيرة لوخ نيس.
وفي العام الماضي، تعاون مركز بحيرة لوخ نيس مع فريق استكشاف البحيرة (LNE) التطوعي، للبحث في مياه البحيرة الشهيرة عن الوحش الأسطوري.
وانتهى البحث برصد ضوضاء عالية تحت الماء والعديد من المشاهدات المحتملة.
وقال بول نيكسون، المدير العام لمركز لوخ نيس: "في العام الماضي، جذبنا انتباه العالم بواحدة من أكبر عمليات البحث على الإطلاق عن وحش البحيرة، حيث انضم إلينا مشاركون من أمريكا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وغيرها. ومع سماع أصوات غير مفسرة، إلى جانب المشاهدات المحتملة، نحن مصممون هذا العام على معرفة المزيد عن وحش بحيرة لوخ نيس بعيد المنال".
ويأمل الخبراء أن تتمكن وكالة ناسا من توفير معدات متخصصة للمساعدة في تحديد موقع الوحش ضمن البحث الجديد.
وأضاف نيكسون: "نحن متحمسون لجعل هذا البحث الأكبر على الإطلاق، حيث نبحث عن معدات جديدة لمساعدتنا في الكشف عن أكبر أسرار البحيرة". (روسيا اليوم)
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