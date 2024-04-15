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منوعات

إعلان كبير مرتقب اليوم.. "ناسا" تتحضّر للمهة الصعبة

Lebanon 24
15-04-2024 | 10:08
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تستعّد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لإصدار إعلان كبير اليوم، قد يكشف عن مستقبل مهمة الولايات المتحدة المقبلة إلى المريخ.

وستستضيف الوكالة مؤتمرا إعلاميا عبر الهاتف حول مهمة (MRS) Mars Return Sample، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة).
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وسيقدم مدير ناسا، بيل نيلسون، والمدير المساعد لمديرية المهام العلمية، نيكي فوكس، التحديث الأول عن حالة المشروع.
وتهدف المهمة إلى نقل تربة المريخ إلى الأرض، لكن تقدمها كان غير مؤكد منذ انتقاد "الميزانية غير الواقعية" العام الماضي.

ومع ذلك، يثير إعلان اليوم الآمال في أن تكشف ناسا عن الجدول الزمني والميزانية للمرحلة التالية من هذه المهمة العلمية الصعبة.

واشارت ناسا إن العينات يمكن أن تساعد في الإجابة على أحد أكبر أسئلة استكشاف الفضاء: "هل هناك حياة خارج الأرض؟".

وأوضحت أن "عودة العينات ستساعد أيضا في البحث عن علامات الحياة القديمة".

وبدأت مهمة MRS في شباط 2021، عندما هبطت المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" على سطح المريخ، حيث تحركت مع مروحية "إنجينويتي" حول فوهة جيزيرو، لجمع عينات الصخور.

وقالت ناسا: "تجمع "بيرسيفيرانس" عينات علمية مقنعة من شأنها أن تساعد العلماء على فهم التاريخ الجيولوجي للمريخ، وتطور مناخه".

وحتى الآن، جمعت "بيرسيفيرانس" 24 عينة من سطح الكوكب، بما في ذلك 21 نواة صخرية وعينتين من الثرى وعينة واحدة من الغلاف الجوي.

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