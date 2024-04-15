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تكنولوجيا وعلوم
أوّل شاشة محمولة من "MINISFORUM".. وهذه مواصفاتها
Lebanon 24
15-04-2024
|
11:40
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كشفت شركة MINISFORUM رسميًا عن أول شاشة لمسية محمولة باسم MSS-A156 وبحجم قدره 15.6 بوصة وبدقة عرض قدرها QHD ومعدل تحديث متحرك قدره 144 هرتزًا.
ومن مزايا شاشة MSS-A156 أنها تعتمد على هيكل من سبائك الألمنيوم، إذ يبلغ وزن هذه الشاشة قرابة 900 جرام، كما تأتي مع غطاء مغناطيسي مقاوم للخدوش يعمل أيضًا كمسند للشاشة.
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وتعتمد شاشة MSS-A156 على لوحة IPS بحجم قدره 15.6 بوصة وبدقة عرض قدرها 2560 × 1440 بكسلًا، وتأتي بمساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 100%، وبمعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، ونسبة تباين تصل إلى 1000:1، لتلبي المهام اليومية للوسائط المتعددة والتصميم الاحترافي.
ويمكن لأجهزة الحواسيب الصغيرة من MINISFORUM الاتصال مباشرة بهذه الشاشة المحمولة باستخدام كابل USB-C واحد، مما يلغي الحاجة إلى منفذ طاقة منفصل. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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