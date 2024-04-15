ريلمي تطلق سلسلة P1 للهواتف الذكية.. فعلى ماذا تحتوي؟

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كشفت ريلمي رسميًا عن سلسلة هواتفها الذكية المرتقبة P1، وتتكون المجموعة من P1 و P1 Pro.ويبلغ سمك P1 مقدار 7.91 ملم ويزن مقدار 188 جرامًا، في حين يزن P1 Pro مقدار 184 جرامًا ويبلغ سمكه مقدار 8.35 ملم.وزودت ريلمي هاتف P1 بتصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، في حين يتميز P1 Pro بتصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار.ويتميز P1 بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات توفر معدل تحديث قدره 120 هرتز، ودقة قدرها 2400×1080 بكسل وسطوع قدره 2000 شمعة في المتر المربع.وفي الوقت نفسه، يتميز P1 Pro بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات توفر معدل تحديث قدره 120 هرتز وسطوع قدره 2000 شمعة في المتر المربع ودقة قدرها 2400×1080 بكسل.وجهزت ريلمي هاتف P1 بمعالج Dimensity 7050 من ميدياتيك المقترن بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن توسيع مساحة التخزين الداخلية للأجهزة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة MicroSD.ومن ناحية أخرى، يأتي P1 Pro مزودًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم المقترن بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.ويحصل الهاتفان على الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 45 واط.ويعمل نظام تبديد الحرارة على تبريد الأجهزة. وزودت ريلمي الجهازين بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستندة إلى أندرويد 14.ويأتي هاتف P1 بسعر قدره 195 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر قدره 230 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.في حين يأتي هاتف P1 Pro بسعر قدره 265 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر قدره 275 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.(البوابة العربية للأخبار التقنية)