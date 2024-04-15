Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ريلمي تطلق سلسلة P1 للهواتف الذكية.. فعلى ماذا تحتوي؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1187699-638488045437499256.png
Doc-P-1187699-638488045437499256.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت ريلمي رسميًا عن سلسلة هواتفها الذكية المرتقبة P1، وتتكون المجموعة من P1 و P1 Pro.

ويبلغ سمك P1 مقدار 7.91 ملم ويزن مقدار 188 جرامًا، في حين يزن P1 Pro مقدار 184 جرامًا ويبلغ سمكه مقدار 8.35 ملم.
Advertisement

وزودت ريلمي هاتف P1 بتصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، في حين يتميز P1 Pro بتصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار.

ويتميز P1 بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات توفر معدل تحديث قدره 120 هرتز، ودقة قدرها 2400×1080 بكسل وسطوع قدره 2000 شمعة في المتر المربع.

وفي الوقت نفسه، يتميز P1 Pro بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات توفر معدل تحديث قدره 120 هرتز وسطوع قدره 2000 شمعة في المتر المربع ودقة قدرها 2400×1080 بكسل.

وجهزت ريلمي هاتف P1 بمعالج Dimensity 7050 من ميدياتيك المقترن بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن توسيع مساحة التخزين الداخلية للأجهزة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة MicroSD.

ومن ناحية أخرى، يأتي P1 Pro مزودًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم المقترن بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.

ويحصل الهاتفان على الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 45 واط.

ويعمل نظام تبديد الحرارة على تبريد الأجهزة. وزودت ريلمي الجهازين بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستندة إلى أندرويد 14.

ويأتي هاتف P1 بسعر قدره 195 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر قدره 230 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

في حين يأتي هاتف P1 Pro بسعر قدره 265 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر قدره 275 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:30 | 2024-04-15
11:40 | 2024-04-15
10:08 | 2024-04-15
08:25 | 2024-04-15
05:28 | 2024-04-15
04:30 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24