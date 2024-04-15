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تكنولوجيا وعلوم

برواتب سخية لموظفيها.. هواوي ترفع مستوى المنافسة

Lebanon 24
15-04-2024 | 14:30
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تسعى هواوي إلى بناء منشأة ضخمة لأبحاث وتطوير أشباه الموصلات في شنغهاي باستثمار قدره 1.66 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيكي آسيا.

وتواصل شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تعزيز سلسلة توريد الرقاقات لمواجهة حملة القمع الأميركية.
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وتشمل مهمة المنشأة بناء آلات الطباعة الحجرية، والمعدات الحيوية لإنتاج الرقاقات المتطورة. وقد أدت ضوابط التصدير التي فرضتها واشنطن إلى الحد من وصول هواوي إلى هذه المعدات، التي تهيمن على إنتاجها ثلاث شركات فقط، وهي ASML ونيكون وكانون.

ومن أجل توفير الموظفين في المنشأة الجديدة، تقدم هواوي رواتب تصل قيمتها إلى ضعف ما يقدمه صانعو الرقاقات المحليون.

ويأتي تحقيق الاكتفاء الذاتي في تطوير الرقاقات على حساب رفاهية الموظفين. وتعد رواتب هواوي سخية، مع أن ثقافة عملها قد تكون صعبة.

ووفقًا لمديري صناعة الرقاقات، فإن ثقافة العمل لدى هواوي تمتد إلى ما هو أبعد من ثقافة العمل 996، أي العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، 6 أيام في الأسبوع.

وبدلًا من ذلك، قد يضطر الموظفون إلى مواجهة ثقافة العمل 007، أي العمل من منتصف الليل إلى منتصف الليل، 7 أيام في الأسبوع، دون مدة راحة.

وقد تغري الرواتب والحوافز المرتفعة البعض، مع أن ثقافة العمل المكثفة هذه قد تؤدي إلى إرهاق الموظفين.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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