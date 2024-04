لمستخدمي "تيك توك".. هذا ما يجب أن تعرفوه عن برنامج “Ad Awards”

أعلنت منصة تيك توك إطلاق برنامج "Ad Awards"، في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وجنوب أفريقيا وباكستان، للاحتفاء بالعلامات التجارية الرائدة عبر المنصة، التي تقدم حملات دعائية إبداعية، وكذلك التركيز في قدرة تيك توك الفريدة على تقديم تجارب إعلانية استثنائية.

وتتضمن المسابقة عرض مجموعة من أكثر الحملات الإعلانية إلهامًا، التي تعتمد على المحتوى الأصيل والإبداعي في المنصة



ويضم البرنامج ست فئات رئيسية تشمل جوانب مختلفة من حملات تيك توك الناجحة، وهي:



فئة (It’s the Creative for me): التي تركز في الفكرة وإستراتيجيتها، والعلامات التجارية التي تمكنت من تجاوز حدود الإبداع من خلال حملات صُممت بنحو خاص لمنصة تيك توك، وحصلت على نتائج قوية.

فئة (Community Core): التي تحتفي بالعلامات التجارية التي استطاعت تقديم أفضل استخدام لصناع المحتوى ومجتمع تيك توك في حملاتها، وتؤكد هذه الفئة كيفية استخدام صناع المحتوى لأصواتهم ومحتواهم الفريد بسلاسة ضمن فكرة الحملة الدعائية.



فئة (Bougie on a Budget): التي تركز في الحملات التي تستخدم بنحو إبداعي ميزانيات الإنتاج والموارد المتاحة للدعاية من خلال المحتوى المدفوع والمجاني مع إدارة نشر هذا المحتوى عبر المنصة لضمان الوصول إلى أعلى تأثير.

فئة (Sound On Please!): التي تهتم بالحملات التي تستخدم الصوت كنقطة انطلاق لفكرتها الإبداعية، وهناك العديد من أنواع الصوت المختلفة، والاستخدامات المختلفة له، ومن ثم يمكن تقديم مقاربات إبداعية مختلفة للصوت عبر تيك توك.



فئة (The Trendsetter): التي خُصصت لإعادة تصوير الإعلانات عبر تيك توك، مع عرض ابتكاراتك وقدرتك على جذب الجماهير لتوصيل أفكار فريدة وفعالة من خلال استخدام منتجات الإعلان بطريقة مبتكرة و لها تأثير واضح عبر المنصة.

فئة (The People’s Choice): سيُختار الفائزين في هذه الفئة من خلال تصويت ضيوف الحفل، وستُقدم أعلى جائزة ضمن الجوائز تحت اسم (The Greatest Of All Time) – التي تعرف اختصارًا باسم (The G.O.A.T) – لأفضل حملة إبداعية تمكنت من تحقيق أهدافها الإعلامية بفعالية، وتهدف هذه الجائزة إلى تعرف الحملات التي تمكنت من صنع أجواء الفرح ولحظات ثقافية قائمة على مجتمع تيك توك وإبداعه وتوجهاته.(البوابة العربية للأخبار التقنية)