بهدف المنافسة.. واشنطن تدعم "سامسونغ" بـ 6 مليارات دولار

تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنح شركة "سامسونغ إلكترونيكس" نحو 6.4 مليار دولار لزيادة إنتاج الرقائق في تكساس، بموجب الجهود الأميركية لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات محلياً.



وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية استثمار أكثر من 40 مليار دولار بشكل عام، بما في ذلك في موقعين لتصنيع المسابك، وذلك بهدف إنتاج رقائق منطقية بحجم 4 نانومتر و2 نانومتر، أي الجيل الذي يتجاوز الرقائق الراهنة. سيشمل المشروع الضخم موقعاً للبحث والتطوير، ومنشأة متقدمة لتغليف الرقائق في تايلور، تكساس، والتي ستساعد في إنتاج رقائق ذاكرة ذات نطاق ترددي عالٍ، والتي تعتبر ضرورية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.(بلومبرغ)

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