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تكنولوجيا وعلوم

ميتا تختبر الذكاء الإصطناعي في "إنستغرام"

Lebanon 24
16-04-2024 | 00:16
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بدأت شركة "ميتا" باختبار روبوت Meta AI الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي مع عدد محدود من حسابات "إنستغرام".

وبات بإمكان المستخدمين الذين يختبر مع حساباتهم Meta AI إدخال أية كلمة في حقل البحث في تطبيق "إنستغرام" ليظهر لهم محادثة مع الروبوت، يمكنهم من خلالها أيضا طرح الأسئلة أو استخدام النصائح التي يقدمها لهم الروبوت، حتى أن بعض المستخدمين تمكنوا من مطالبة الروبوت بالعثور على مقاطع فيديو تتعلق بمواضيع معينة.
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وتشير التسريبات إلى أن روبوت Meta AI يتيح لمستخدمي "إنستغرام" أيضا إمكانية التعرف على محتوى جديد عبر التطبيق، إذ يقترح على سبيل المثال مشاهدة"غروب الشمس الجميل في جزيرة ماوي"، وعند النقر على أحد الفيديوهات المقترحة يظهر للمستخدم فيدوهات أخرى مشابهة أو تتعلق بنفس الموضوع. (روسيا اليوم)


المصدر: روسيا اليوم
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