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منوعات
للمرة الأولى.. الذكاء الإصطناعي يُنافس مسابقات ملكات الجمال!
Lebanon 24
16-04-2024
|
01:00
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تحت إشراف لجنة تحكيم تضم شخصيات مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي، سيشهد العالم انطلاق أول مسابقة لـ"ملكة جمال الذكاء الاصطناعي".
وكشفت قواعد مسابقة Fanvue Miss AI أن الحكم سيتم بناء على الجمال والنفوذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام المصممين لأدوات الذكاء الاصطناعي.
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ويقول ويل موناناج، المؤسس المشارك لـ Fanvue، إنه يأمل أن تصبح هذه المنافسة بمثابة "جوائز الأوسكار لمبدعي الذكاء الاصطناعي".
وتتطلب المشاركة في المنافسة إرسال صورة لامرأة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتقديم إجابات على قائمة من الأسئلة، مثل "ما هو حلمك الوحيد لجعل العالم مكانا أفضل؟" واستفسارات عن التفاصيل الفنية للذكاء الاصطناعي المستخدم.
وتقول Fanvue إن الإعلان عن الفائز سيتم في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت في أيار، وستبلغ الجائزة الكبرى 5000 دولار نقدا مع "برنامج خاص لإرشاد الإبداع" بقيمة 3000 دولار. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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