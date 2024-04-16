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تكنولوجيا وعلوم

زجاج فريد من نوعه للمركبات الروسية الفضائية.. فما هو؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 01:30
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يخطط العلماء في معهد فيزياء القوة وعلوم المواد لدى أكاديمية العلوم الروسية لتطوير زجاج فريد من نوعه، لاستخدامه في نوافذ محطة الفضاء الروسية (ROS) بحلول عام 2026.

وحسب مركز "تومسك" العلمي فإنّه "بحلول عام 2026، يتوقع أن ينجز علماء المواد في مركز " تومسك" العمل على تطوير زجاج فريد ذي طبقات واقية قوية ومتينة وبخصائص بصرية ممتازة لاستخدامه في النوافذ الفضائية الكبيرة الحجم التي يبلغ قطرها نصف متر، مما سيفتح فرصا جديدة لتشغيل أجهزة بصرية، مثل التلسكوبات وكاميرات التصوير".
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وقال مختص إن زيادة متانة الزجاج من خلال تطبيق الطلاءات الواقية ستقلل من سمكه ووزنه، ما يخفض بدوره من التكاليف الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، فبناء على تعليمات من شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ والفضاء أجرى العلماء من معهد فيزياء القوة وعلوم المواد حسابات مكّنتهم من تحديد عمر الخدمة المسموح به للنوافذ في محطة الفضاء الروسية. وأظهرت الحسابات أن النوافذ سوف تستمر في الخدمة حتى عام 2040 على أقل تقدير.

وتمكن العلماء أيضا من زيادة مقاومة زجاج الكوارتز المستخدم في روسيا للتأثيرات الخارجية من خلال تطبيق طبقات متعددة المستويات (حتى 10 طبقات)، تم تطويرها في معهد الفيزياء والرياضيات. وقد اجتازت الدفعة الأولى من الزجاج بالطلاءات الواقية المطبقة باستخدام معدات البلازما الأيونية كل الاختبارات بنجاح، وتم تسليمها لشركة "إينيرغيا" لتركيبها في المركبات الفضائية الجديدة.(روسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
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