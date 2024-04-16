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تكنولوجيا وعلوم
تطوّر كبير.. الذكاء الإصطناعي قد يبدأ بمعالجة شرايين الدماغ!
Lebanon 24
16-04-2024
|
02:00
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تمكن فريق من جامعة موسكو من تطوير خوارزمية تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن المناطق المتضيقة في شرايين الدماغ، إذ إن تقييم حالة الأوعية الدموية يجري على أساس بيانات خاصة بتصوير الأوعية المقطعي.
وقال الفريق:" التكنولوجيا الجديدة تسمح بإعادة بناء شجرة الأوعية الدموية للمريض تلقائيا وحساب المواصفات المورفولوجية للكشف الدقيق عن مناطق تضيق الأوعية. والغاية الرئيسية من الدراسة هي إنشاء أداة فعالة للتعرف التلقائي على تضيق الشريان الدماغي على الصور المقطعية ثلاثية الأبعاد".
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وأظهر اختبار الخوارزمية على عينة مكونة من 118 سلسلة من الصور المقطعية دقة عالية في اكتشاف التضيق، وهي نسبة 83.1%. وتم أيضا التقاط صور ثلاثية الأبعاد لشجرة الأوعية الدموية المعاد بناؤها، مما يشير إلى الشرايين المتضيقة، وسيؤدي إدخال الخوارزمية في الممارسة السريرية إلى تسريع وتبسيط عملية تشخيص تضيق الشرايين في الدماغ.(روسيا اليوم)
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