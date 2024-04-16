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تكنولوجيا وعلوم
MateBook X Pro من هواوي.. حاسوب جديد بخصائص متطورة
Lebanon 24
16-04-2024
|
14:00
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أعلنت شركة هواوي الحاسوب المحمول الجديد Huawei MateBook X Pro إصدار 2024 الذي يتميز بتصميمه الأنيق ووزنه الخفيف، إذ يبلغ وزنه 980 جرامًا فقط، وله سُمك نحيف قدره 13.5 ملم.
ويضم الجهاز شاشة قياسها 14.2 إنشًا من نوع OLED بدقة قدرها 3120 × 2080 بكسلًا، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة، كما تدعم الشاشة اللمس.
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ويعمل جهاز هواوي MateBook X Pro الجديد بمعالج إنتل كور ألترا 9 العالي الأداء من فئة 185H، الذي يعمل بسرعة أكبر بنسبة قدرها 60% مقارنةً بمعالج كور آي 7 إصدار 1360P الموجود في الإصدار السابق، كما توفر هواوي إصدارًا آخر من الجهاز بمعالج إنتل كور ألترا 7 من فئة 155H، وهو معالج عالي الأداء أيضًا.
وتطرح هواوي الجهاز بذاكرة عشوائية سعتها 16 أو 32 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت.
ويحمل الجهاز لوحة لمس لها مساحة كبيرة، وبطارية سعتها 70 واطًا/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 140 واطًا، ويُشحن الجهاز عن طريق منفذ USB-C، ويحتوي الجهاز على منفذي Thunderbolt 4، ويدعم الاتصال بشبكات واي فاي 6 و بلوتوث 5.3، ويضم أربعة ميكروفونات و 6 مكبرات صوت خارجية.
ويتوفر جهاز Huawei MateBook X Pro 2024 بعدة ألوان، هي الأسود والأبيض والأزرق، وتطرحه الشركة بسعر يبدأ من 1500 دولار أميركي . (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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